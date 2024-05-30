Армянский народ должен понимать, что их будущее не с теми, кто читает им сказки со стороны, а с соседями

30 лет спустя, с освобождением Карабаха открылось историческое окно возможностей для стабильности в регионе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время участия в мероприятии "День высокопоставленного наблюдателя", состоявшемся 30 мая в рамках многонациональных учений "EFES-2024" в Измире.

"В тот момент, когда Армения освободится от рабства иностранных сил и диаспоры, она станет еще ближе к миру. Армянский народ должен видеть и понимать, что их будущее не с теми, кто читаем им сказки со стороны, а с соседями, с которыми он веками жил сообща.

Нужно хорошо понять одну истину. Турция - не страна, стоящая в стороне от глобальных событий. В настоящее время мы находимся в географии, в которой происходят самые ожесточенные конфликты, политические кризисы и противостояния. Все события, которые вторглись в повестку дня человечества, происходят в непосредственной близости от Турции. Никто не знает, когда и чем закончатся эти войны, на которые затраты в нашем регионе и мире растут день ото дня", - сказал Р.T.Эрдоган.

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