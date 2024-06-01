Испанское правительство заразилось армянским сепаратизмом

Автор: Байрам Эльшадов

Испанское правительство пошло на скандальный шаг. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) окончательно одобрил законопроект об амнистии причастных к сепаратистскому процессу в Каталонии. Амнистия была согласована с партиями, поддерживающими выход региона из состава Испании, в обмен на их парламентскую поддержку кандидатуры премьер-министра Педро Санчеса на посту премьера. Без этой "сделки с дьяволом" он не смог бы вновь занять должность главы правительства.

Другими словами, ради сохранения власти премьер-министр Испании Санчес пошел на компромисс с каталонскими и баскскими сепаратистами и добился принятия этого закона. Все это очень напоминает Испанию 1936 года в преддверии начала Гражданской войны. Тогда правительство народного фронта, включающее в себя социалистов, коммунистов, анархистов и представителей сепаратистских партий, сделало аналогичные ошибки и чем это закончилось, всем известно по истории.

Неудивительно, что члены парламента Испании активно выступали в свое время в поддержку карабахских сепаратистов, принимая антиазербайджанские резолюции. Тогда представители испанских сепаратистов рвали горло и проливали слезы о "бедных несчастных" армянах, тем самым готовя почву для развала королевства в будущем, а представители правительства меньшинства социалистов поддакивали им лишь бы остаться у власти, не думая о последствиях. И вот очередной шаг сделан, посмотрим что будет дальше.

Учитывая реалии и сепаратистские тенденции в иных частях Испании, есть вероятность того, что эта "сделка с дьяволом" негативно отразится на долгосрочных интересах страны. Ведь где гарантия того, что в будущем сепаратисты из других регионов не попросят каких-либо привилегий.

И возможно, что поддержка сепаратистами амбиций каких-либо политиков станет нормой в Испании. Проблема такого подхода заключается в том, что в итоге будут страдать интересы страны. А преимущества от этого получат сепаратисты и политики, готовые на все ради сохранения своих постов.