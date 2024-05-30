Полинезия благодарит Азербайджан за поддержку в борьбе с деколонизацией

Полинезия изолирована из-за проводимой Францией политики колонизации.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь партии "Тавини" (Tavini Huiraatira) Виктор Маамаатуаиахутапу на конференции в Милли Меджлисе (парламент), посвященной теме "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы".

Он выразил благодарность Азербайджану за созданные условия.

"Хотелось бы поблагодарить Азербайджан. Пройдя все процедуры, мы достигли конца процесса, инициированного ООН. Сегодня нам нужна ваша помощь. Мы изолированы по желанию Франции. Потому что Франция хочет продолжить ядерные испытания на наших территориях.

Мы верим, что вы донесете наш голос до международного сообщества и поможете нам. Мы - нация, существующая на протяжении тысячелетий, но в политическом плане мы молоды. Мы хотим, чтобы, наконец, справедливость восторжествовала", - добавил он.

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