Захарова обвинила Запад в попытках дестабилизации ситуации на Южном Кавказе

На Южном Кавказе ситуацию дестабилизируют западные силы, об этом заявляет и официальный Баку.

Как передает Day.Az, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

По ее словам, странам Запада нужно, чтобы страны Южного Кавказа не налаживали отношения, а враждовали.

"Страны региона между собой должны, с их точки зрения, не налаживать связи, а враждовать. Соседи должны заниматься не экономикой, торговлей, инфраструктурой, а бесконечным выяснением отношений. Им нужно выдавить Россию из Южного Кавказа. Я думаю, что все видят и в Баку, и в других столицах эти тенденции. Я думаю, что во многом с ними солидарны", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у России с Азербайджаном выстроены отношения стратегического партнерства и союзничества.

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