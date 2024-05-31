Армения заминировала и подрывает международное право

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан очень грамотно ведет политику по ознакомлению мира с освобожденными от армянской оккупации территориями. Ненавязчиво, со знанием дела и полностью исходя из логики момента. С каждым годом все больше международных мероприятий проводится в Восточном Зангезуре и Карабахе, и даже тем, кто не хотел бы ездить в эти регионы, вынуждены это делать. Проводя такую линию, Баку достиг фактического признания итогов Второй карабахской войны большинством стран, а также дал возможность иностранцам увидеть последствия армянского варварства своими глазами. После того, как тысячи зарубежных политиков, журналистов, дипломатов, экспертов, путешественников побывали на освобожденных землях, азербайджанской стороне можно не тратить энергию на описание их состояния после армянской оккупации.

Знакомство с освобожденными регионами могло бы идти еще активнее и в больших масштабах, если бы не минная угроза.

В четверг в Зангилане открылась III международная конференция по гуманитарному разминированию, организованная совместно ANAMA и ПРООН. Темой форума (20-31 мая) является "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего". Для участия в конференции в Зангилан съехались 300 участников из 75 стран. Среди них - высокопоставленные чиновники, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также представители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий.

К участникам форума обратился Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства обратил внимание собравшихся на угрозу, которую представляют мины для жизни и здоровья людей, социально-экономического развития регионов, а также какой вред они представляют для окружающей среды.

До сих пор мало кто говорил о том, какой урон минирование наносит экологии, а ведь этот ущерб огромен. Токсичные вещества и материалы, из которых изготовлена мина, вредные отходы, образующиеся при ее взрыве - все это серьезно воздействует на окружающую среду, химические реакции приводят к эрозии почв и так далее. Во времена, когда весь мир озабочен проблемами экологии, соответствующим международным организациям стоит повнимательнее отнестись к теме минной угрозы на освобожденных территориях Азербайджана. Если не из соображений заботы о человеческих жизнях, то хотя бы, исходя из всемирной озабоченности состоянием окружающей среды. На 12 процентах территорий Азербайджана армянской стороной в годы оккупации было заложено, по предварительным оценкам, до миллиона мин. Плюс к этому огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. На сегодня территория площадью около 140 тысяч гектаров очищена от 119 946 мин и НБП, но это решение лишь небольшой части проблемы.

Отметим, что минами загрязнены более 20 процентов земель, выведенных минной угрозой из сельскохозяйственного оборота.

Но прежде всего, конечно, это человеческие жизни. 28 мая, в праздничный день на территории села Сырхавенд Агдамского района в результате взрыва мины был тяжело ранен 27-летний сотрудник Агентства по разминированию. Парню ампутирована часть левой ноги.

Как отметил в своем послании к участникам конференции глава государства, с ноября 2020 года жертвами мин стал 361 человек. В большинстве это гражданские лица. 68 из них погибли, 293 получили тяжелые ранения. В целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3400 наших граждан, в том числе 358 детей и 38 женщин. "Среди основных причин ежедневного роста числа жертв мин - отказ Армении предоставить точные карты мин, зарытых ею на территории Азербайджана, установка мин-ловушек на дорогах, кладбищах и других объектах гражданского назначения, расположенных за бывшей линией соприкосновения. С 2020 по 2023 годы на территории Азербайджана были созданы новые заминированные зоны протяженностью до 500 км, вновь были установлены мины. Ответственность за это ложится на Армению", - подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Загрязнение минами тормозит процесс восстановления освобожденных районов, и сотни тысяч жертв этнических чисток, осуществленных армянами в начале 90-х годов, и через четыре года после Победы не могут вернуться на свои земли. Азербайджан делает для решения проблемы все необходимое, использует самые современные технологии. И делается это все практически полностью за счет собственных средств страны. Азербайджан не самая богатая стран, при этом она является одной из самых загрязненных минами стран в мире. Сейчас Баку добивается включения гуманитарного разминирования в список ООН в качестве 18-й Цели устойчивого развития. Он также инициировал создание специальной контактной группы в рамках Движения неприсоединения.

"За последние три года наша страна совместно с ООН провела ряд международных конференций, посвященных минной теме. Являясь ключевыми дискуссионными платформами по вопросам противоминной деятельности, эти мероприятия также служат повышению внимания к данной важной проблеме, которая на современном этапе беспокоит человечество. В настоящее время Азербайджан вместе с ООН работает над созданием "Центра совершенства" по обучению противоминной деятельности. В рамках конференции будет подписан документ о намерении между ANAMA и Программой развития ООН. Это знаменательное событие поможет Азербайджану делиться своим опытом в данной сфере с другими странами, сталкивающимися с аналогичными проблемами", - подчеркнул в своем послании Президент Ильхам Алиев.

Международная поддержка, несомненно, это очень важный фактор разрешения проблемы. Но никакое международное участие не сможет ускорить ее решение или обезопасить людей, если у Азербайджана не будет карт минных полей. Армения четыре года морочит голову, превратив вопрос мин в предмет спекуляций. Между тем, согласно своим международным обязательствам, Ереван сразу после окончания войны должен был передать азербайджанской стороне всю информацию о минных полях. История с минными картами непомерно затянулась во времени, и чем дальше, тем яснее, что Армения выполнять свои международные обязательства не намерена.

Напомним, что Армения начала передавать минные карты только через семь месяцев после окончания войны. Все это время она тянула резину, придумывала глупые отговорки и оправдания. Первоначально Никол Пашинян утверждал, что никаких карт вообще не существует. Азербайджанскую сторону пытались убедить, что все делали "карабахские ополченцы", и потому у Армении просто не может быть никаких карт. Ну конечно, это обычные карабахские крестьяне со знанием дела заминировали десятки тысяч квадратных километров земли, действуя профессионально, с расчетом на нанесение максимального вреда и проблемы с разминированием.

В июле 2021 года под давлением российской стороны Армения предоставила Азербайджану карты расположения примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах. В декабре азербайджанской стороне были переданы карты всех минных полей. В обмен Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, передал Еревану десять задержанных диверсантов. Однако вскоре выяснилось, что большая часть формуляров это не более, чем бессмысленные клочки бумаги. Специалисты поняли их фальшивость уже при первом ознакомлении с картами. Ереван просто попытался уйти от международной ответственности, но не учел, что в Азербайджане имеются очень хорошие специалисты, разбирающиеся в вопросе.

В январе этого года Совбез Армении неожиданно объявил о подготовке новых карт минных полей, составляющихся на основе... опроса. В соответствующем сообщении Совбез соседей обиделся на обвинения из Баку, заявил, что их карты точны и что переданы они в качестве "одностороннего гуманитарного шага и без предусловий". Последнее было сказано явно для неосведомленной внутренней аудитории, потому что Армения не имела никакого права выдвигать условия для выдачи минных формуляров, и ее действия не являются гуманитарным одолжением Азербайджану, а вытекают из ее международных обязательств.

Отказ в выдаче карт является умышленным нарушением международного права и основных гуманитарных принципов, в частности Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите жертв войны, II Протокола к ней, пересмотренного в 1996 году, о запрещении или ограничении применения определенных видов обычных вооружений, которые могут нанести ущерб гражданскому населению. Армения также нарушила положения Конвенции ООН от 1999 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин.

Какие карты собирается нарисовать Армения в этот раз, будет видно. Единственным же способом заставить ее прекратить манипуляции и торг - это международное давление. Но именно этим мир заниматься и не желает.