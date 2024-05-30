Полинезия пытается освободиться от французской колонизации.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал член правящей партии Французской Полинезии "Тавини" (Tavini Huiraatira) Руи Уретеви Пайя на конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, посвященной теме "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы".

По его словам, народ Полинезии борется за сохранение своего культурного наследия, и в борьбе за свободу он нуждается в поддержке.

"Свобода позволит нам сохранить свое уникальное наследие и действовать в интересах нашего народа. Нам нужна ваша поддержка, чтобы стать полностью свободными. Мы хотим, чтобы справедливым образом был положен конец колониализму. Все народы имеют право свободно определять свое будущее. Благодарим Бакинскую инициативную группу за то, что она создала нам условия для выражения своих мыслей. Давайте построим общество, в котором народы и люди будут жить в гармонии", - сказал Руи Уретеви Пайя.

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