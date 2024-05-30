Делимитация азербайджано-армянской границы имеет важное значение для региональной стабильности.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Москва отслеживает начало практической фазы работы по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией. Она имеет важное значение для региональной стабильности", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия подтверждает готовность регулярно оказывать сторонам консультативное содействие по делимитации на основе трехсторонних договоренностей.

Отметим, что в результате работ по делимитации была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территории (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!