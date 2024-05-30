Франция препятствует развитию экономики Полинезии

Франция, контролируя нашу территорию, затрудняет приезд туристов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал секретарь комиссии по туризму и культуре Ассамблеи Французской Полинезии Клифф Луссан на конференции в Милли Меджлисе Азербайджана, посвященной теме "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы" .

Он отметил, что такая политика Франции препятствует развитию экономики Полинезии.

"Франция держит нас в зависимом от нее состоянии. Она налагает миграционные ограничения, что негативно сказывается на туризме. Она также препятствует выдаче виз прибывающим сюда туристам. Франция заявляет, что Полинезия - это Франция. Она не хочет, чтобы Полинезия двигалась к свободе, она мешает развитию нашей экономики. Сегодня мы должны быть уверены, что наш голос будет услышан всеми обществами", - сказал Луссан.

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