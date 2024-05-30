Жители Французской Полинезии пострадали от ядерных испытаний Франции

Местные жители страдают от ядерных испытаний Франции. Это оказало серьезное воздействие на окружающую среду, необходимо провести серьезную работу по защите окружающей среды.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня председатель комиссии по образованию, молодежи и спорту Ассамблеи Французской Полинезии Хейнуи Ле Каилл на конференции в Милли Меджлисе Азербайджана, посвященной теме "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы".

Он отметил, что ядерные испытания поспособствовали увеличению заболеваемости среди местных жителей. "От Франции, которая проводит ядерные испытания, мы требовали выполнения ее обязательств. Они проводили на наших территориях ядерные испытания, применяя военную силу, мы не давали на это согласия", - добавил Ле Каилл.

Он подчеркнул, что с 1985 года на лечение людей, пострадавших от облучения, было потрачено 910 миллионов евро, но более половины этих людей погибло.

"Франция не оказывает нам никакой поддержки в этом. В 1966 году, когда на этих территориях впервые было испытано ядерное оружие, здесь проживало 100 тысяч человек, Франция провела ядерные испытания на наших территориях, чтобы не подвергать опасности собственное население, а мы были принесены в жертву", - добавил Ле Каилл.

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