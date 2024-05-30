НПО из 14 стран распространили заявление в поддержку деятельности Азербайджана в связи с COP29

НПО и общественные активисты из США, Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии, Венгрии, Австралии, Пакистана, Нигерии, Алжира, Камеруна, Мексики, Индии, направив письмо Азербайджанскому национальному форуму НПО, выразили поддержку Азербайджану, который примет COP29, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Азербайджанский национальный форум НПО.

"Мы, организации гражданского общества и общественные активисты, подписавшиеся ниже, подчеркиваем важность COP29, которая состоится в столице Азербайджана Баку в ноябре 2024 года. Это мероприятие вызывает большие надежды. Азербайджан, принимающий COP29, демонстрирует приверженность созданию инклюзивной среды, в которой будут услышаны все голоса, рассмотрены перспективы и мобилизованы совместные усилия для обеспечения инклюзивных результатов.

Как сторонники инклюзивных и совместных действий в области климата мы твердо верим в важность участия НПО в COP29. НПО выступают в качестве заинтересованных сторон с глубокими связями со своими сообществами, предлагая уникальные идеи, опыт и перспективы, которые обогащают процессы обсуждения и принятия решений в COP29. Их участие укрепляет чувство ответственности и солидарности, коллективную приверженность решению климатического кризиса.

Мы заявляем о своей солидарности с Азербайджанским национальным форумом НПО, председательством COP29 и Азербайджаном в поддержке обнадеживающего будущего для нашей планеты", - говорится в заявлении.

Со списком подписавших заявление можно ознакомиться по ссылке.

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