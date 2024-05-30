Президент Финляндии примет участие в COP29

Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Финляндской Республики Александр Стубб 30 мая во время телефонного разговора с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о председательстве Азербайджана в СОР29 и политических вопросах в регионе.

Президент Финляндии подтвердил свое участие в СОР29 по приглашению главы нашего государства.