https://news.day.az/politics/1664366.html Президент Финляндии примет участие в COP29
Президент Финляндии примет участие в COP29
Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в COP29.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Финляндской Республики Александр Стубб 30 мая во время телефонного разговора с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о председательстве Азербайджана в СОР29 и политических вопросах в регионе.
Президент Финляндии подтвердил свое участие в СОР29 по приглашению главы нашего государства.
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