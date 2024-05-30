Делегация Французской Полинезии провела встречи в парламенте Азербайджана

30 мая делегация Маохи-Нуи (Французской Полинезии) во главе с Виктором Маматуайахутапу посетила Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в парламенте, сначала делегация ознакомилась с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса.

Затем состоялось ознакомление с уголком Победы, посвященным Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. На встрече с делегацией первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли от имени спикера парламента Сахибы Гафаровой тепло поприветствовал гостей, отметив, что азербайджанское государство постоянно демонстрирует непримиримую позицию против политики неоколониализма на международной арене. Говоря о том, что борьба с колониализмом является составной частью целенаправленной внешней политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Али Гусейнли подчеркнул, что за время председательства в Движении неприсоединения наша страна добилась создания сильной коалиции против неоколониализма, поддержки освободительной борьбы народов, страдающих от колониальной политики.

На встрече была выражена поддержка последовательной борьбы Маохи-Нуи против французского колониализма. Говоря о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Самоопределение Французской Полинезии" от 17 мая 2013 года, первый вице-спикер отметил, что, к сожалению, поскольку международные правовые механизмы несовершенны, бывшие и нынешние колонии не могут полностью освободиться от французского ига. Было отмечено, что на передний план среди стран, проводящих политику неоколониализма, выходит Франция. Франция также активно поддерживала политику оккупации азербайджанских земель Арменией, которая длилась почти 30 лет. Говоря об освобождении наших земель от армянской оккупации, первый вице-спикер сказал, что обеспечив свою территориальную целостность и суверенитет, наша страна самостоятельно выполнила 4 резолюции СБ ООН по конфликту.

Говоря на встрече о колониальном прошлом Франции, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов отметил, что Франция сегодня, проводя лицемерную политику, пытается скрыть свои гнусные поступки под видом защиты демократии и прав человека. Он подчеркнул, что в свое время Азербайджан также страдал от оккупации, сталкивался с лишениями. Сеидов сказал, что давно пора положить конец колониальной политике Франции.

Глава делегации Маохи-Нуи выразил благодарность за теплый прием, назвал визит в нашу страну знаменательным. Говоря о том, что в результате многовековой колониальной политики Франции демократия в Маохи-Нуи задушена, права человека грубо нарушены, он отметил, что Франция продолжает создавать препятствия для борьбы народа Маохи-Нуи за независимость, избегая диалога. Он отметил, что несмотря на то, что Франция всеми средствами пытается предотвратить эти попытки, народ Маохи-Нуи продолжит свою борьбу за свободу до конца.

В ходе беседы была выражена глубокая благодарность азербайджанскому государству, его руководству и народу за поддержку народа Маохи-Нуи. Было отмечено, что встречи, проведенные в рамках визита, переговоры, а также широкий обмен мнениями сыграют важную роль в борьбе с французской колониальной политикой, которой страна подвергается на протяжении веков.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя аппарата парламента Рустам Махмудов, исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов и другие официальные лица.

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