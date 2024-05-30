Обсужден вопрос усиления формата Азербайджан-Пакистан-Турция

В рамках официального визита в Пакистан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром страны Шахбазом Шарифом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, подчеркнув важность взаимных визитов на высоком уровне, а также взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области экономики, торговли, энергетики, туризма, образования, науки и культуры, транспорта, а также обороны.

Обратив внимание на важность проведения заседаний межправительственной экономической комиссии на регулярной основе, стороны затронули перспективы развития двусторонних экономических отношений, особенно сотрудничества в сфере энергетики и взаимных инвестиций.

Вместе с тем, было отмечено, что усиление деятельности трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция по всем направлениям будет способствовать укреплению региональных и глобальных позиций всех трех стран, а также внесению особого вклада во взаимовыгодное сотрудничество.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую в этом году принимает наша страна, создает благоприятные возможности для новых сфер сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам повестки дня, а также по двусторонним и многосторонним темам, представляющим взаимный интерес.

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