В 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида жители Ходжалы вернулись в родной край и начали строить новую жизнь.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что Азербайджан привлек внимание всего мира освобождением Карабаха от оккупации осенью 2020 года, что является одним из величайших исторических достижений последних десятилетий. "В то же время на поле боя мы отомстили и за Ходжалинский геноцид. Во время этого геноцида, совершенного Арменией в Ходжалы в 1992 году, были жестоко убиты 613 мирных жителей. Спустя 32 года под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджану удалось вернуть жителей Ходжалы на родные земли и восстановить населенные пункты", - сказал А,Гараев.

Политолог отметил, что процесс реконструкции, начавшийся после освобождения Карабаха от оккупации, продемонстрировал всему миру волю Азербайджана. "Правительство Азербайджана реализует ряд проектов, связанных с восстановлением Ходжалы и прилегающих территорий, с бюджетом и эффективными инвестициями, направленными на реконструкцию и восстановление в регионе", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в рамках процесса реконструкции в Ходжалы началось строительство мемориального комплекса в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Политолог также сказал, что сегодня армянская церковь и реваншистские силы в Армении, а также армянская диаспора за рубежом выступают против любого соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"Они не хотят мириться с реальностью, возвращением Азербайджану исторических азербайджанских земель. Поэтому в адрес официального Еревана звучат серьезные обвинения. Именно с учетом этих факторов азербайджанская армия постоянно укрепляется и готова предотвратить любые провокации", - подчеркнул А. Гараев .

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!