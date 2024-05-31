Теперь двуликий Петер Стано обратился к Баку

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Наряду с правами человека, демократией, свободой собраний, среди общепринятых принципов и правил в странах в том числе обеспечение общественного порядка, предупреждение массовых беспорядков, а также недопустимость представления лиц, арестованных за бытовые преступления, в качестве "узников совести" или "политических заключенных".

Число арестованных в ходе массовых акций протеста, начавшихся в Армении 19 апреля, уже превысило 300 человек. По утверждениям армянских правозащитников и масс-медиа, 28 из них были избиты в полицейских управлениях, подвергнуты пыткам. Но ни Европейский союз, Европейская комиссия, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Политический совет Европейского союза, ни организации "Freedom House", "Репортеры без границ" и т.д. не осудили происходящее в Ереване и не расценили произошедшее как нарушение прав человека. 41 человека, представленного армянской оппозицией в качестве политических заключенных, международные структуры решительно отказываются признавать в этом статусе. Когда же дело касается Азербайджана, то позиция структур, организаций, фондов и т.д. меняется кардинально. Лица, представшие перед судом за свои противоправные деяния - от обвинений в обороте, торговле и хранении наркотиков до обвинений в шпионаже, и помещенные в тюрьму, называются ими "политическими заключенными", а желающие установления в Азербайджане феодально-теократического правления по законам шариата, - "узниками совести". Те же, кто незаконно финансируется из-за границы, увиливает от налогов под видом "грантов", обналичивает деньги, а затем планирует массовые протесты в стране и пытается добиться насильственной смены власти, представлены как "борцы за свободу мысли и выражение мнений".

Недавнее заявление пресс-секретаря Европейской комиссии по иностранным делам и вопросам безопасности Петера Стано, отличающегося своей предвзятой позицией в отношении Азербайджана, доходящей до маразма, можно считать одним из составных элементов гибридной войны против Азербайджана. Это далекое от реальности заявление, построенное на основе фальсификаций и иллюзорных "фактов", касается группы граждан Азербайджана, которые были привлечены к ответственности за противоправные действия, связанные с незаконными финансовыми операциями. П.Стано пытается охарактеризовать их как "жертв" "политики ограничения свободы мысли и слова" и требует их освобождения. Поскольку судебный процесс осуществляется полностью в рамках закона, П.Стано, по логике, должен был бы дождаться завершения расследования и решения суда. Заявление П.Стано противоречит принципам работы самой Европейской комиссии. Он также заявил, что данные лица, привлеченные к уголовной ответственности, "нуждаются в срочной и неотложной медицинской помощи". Это при том, что все эти лица без исключения получают необходимую помощь в соответствии с требованиями действующего законодательства. Требование об освобождении этих людей ставит под сомнение уважение Европейской комиссии к принципу верховенства закона. Петеру Стано следовало бы понять, что Азербайджану не нужны советы ни по внутренней политике, ни в плане обеспечения верховенства закона. Страна в полном объеме выполняет взятые на себя в рамках международного права обязательства. Поэтому было бы неплохо, если бы Европейский союз, и в частности структура, возглавляемая Жозепом Боррелем, обратили внимание на факты грубого нарушения прав человека в странах Европейского союза и отказались от провокационных попыток против Азербайджана.

В целом же эти попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана понятны. Европейский союз, не имеющий механизмов влияния на геополитические процессы на Южном Кавказе и стремящийся заполучить их, в настоящее время, оказывая жесткое давление на Грузию и адресуя ей ультиматумы, направляя около 300 полицейских, жандармов и военных в Армению под видом наблюдательной миссии ЕС (EUMA) для того, чтобы добиться своего военного присутствия, стремится воспользоваться возможностью и занять место в региональной политике.

Азербайджан считается самым серьезным препятствием на пути реализации этих планов. Так, первоначальный вариант многогранной сети, состоящей, на первый взгляд, из неправительственных организаций и общественных организаций, сформированной Западом сначала в Грузии, а затем в Армении, существовал и в Азербайджане. Но в нашей стране эта сеть с ее далеко идущими планами была ослаблена, лишена рычагов влияния. В противном случае события, происходящие в настоящее время в Грузии, повторились бы и в Азербайджане. Именно по этой причине Запад стремится восстановить функционирование этой сети в нашей стране и не скрывает своего намерения использовать для этого все средства.

Несмотря на все попытки Запада, не считающегося с интересами народов региона, создать на Южном Кавказе новые ограничительные линии, обеспечив собственные интересы, он далек от успеха. Такая политика и поведение противоречат самой демократии.