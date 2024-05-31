Минный террор Армении - одно из крупнейших преступлений против человечества.

Как заявил в пятницу Trend военный эксперт Азер Байрамов, Азербайджан, который сегодня за свой счет основательно восстанавливает и реконструирует освобожденные от оккупации территории, также обязан вкладывать большие средства в решение минной проблемы, передает Day.Az.

Отметим, что 30 мая при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) начала свою работу III традиционная международная гуманитарная конференция по разминированию. Азербайджан получил статус Центра противодействия минному загрязнению на глобальном уровне. Азербайджан - страна, которая больше всего в мире страдает от мин. 12 процентов территории страны загрязнено минами и неразорвавшимися боеприпасами. Это 28 процентов земельного фонда, пригодного для сельского хозяйства.

По его словам, Азербайджан на протяжении многих лет страдает из-за минного террора Армении.

"Но Армения до сих пор остается безнаказанной. В мире мало стран, которые производят мины. Одной из таких стран является Армения. До сих пор на освобожденных от оккупации землях Азербайджана десятки наших граждан получили ранения и погибли, подорвавшись на минах. К сожалению, многие страны и международные организации пренебрегают минной проблемой, с которой сталкивается Азербайджан", - добавил он.

Напомним, что с момента окончания Отечественной войны в 2020 году и до сегодняшнего дня жертвами мин стал 361 гражданин Азербайджана, 68 из них погибли и 293 получили тяжелые ранения. В общей сложности (с начала военной агрессии Армении против Азербайджана и до сих пор) от мин пострадали более 3400 граждан Азербайджана, из них 358 - детей и 38 - женщин.

Представляем вниманию читателей более развернутое интервью с военным экспертом.

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