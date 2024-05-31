Армяне до сих пор не представили минные карты, а международное сообщество молчит.

Как сообщает в пятницу Trend, по словам политического комментатора Эльшада Гасанова, одной из самых болезненных проблем на сегодняшний день являются заложенные на территории Азербайджана мины, передает Day.Az.

Отметим, что 30 мая при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) начала свою работу III традиционная международная гуманитарная конференция по разминированию. Азербайджан получил статус Центра противодействия минному загрязнению на глобальном уровне. Азербайджан - страна, которая больше всего в мире страдает от мин. 12 процентов территории страны загрязнено минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Гасанов подчеркнул, что в период оккупации армяне только и делали, что закладывали мины на территориях Азербайджана.

"Азербайджан проводит процесс разминирования за свой счет. После Отечественной войны жертвами мин стали более 360 человек. Это тяжелая трагедия. Азербайджан сегодня шаг за шагом очищает эти территории. Армяне до сих пор не предоставили точных минных карт", - добавил он.

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