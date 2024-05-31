Джейхун Байрамов обсудил в Пакистане перспективы сотрудничества в оборонной и военной сферах

30 мая 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Пакистан встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных cил Исламской Республики Пакистан, начальником Генерального штаба Асимом Муниром.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в оборонной и военной сферах, а также вопросы сотрудничества между специализированными структурами двух стран в области оборонной промышленности.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность взаимных визитов и тесных контактов между Азербайджаном и братским Пакистаном для сотрудничества в военно-технической сфере.

Было отмечено значение двусторонних, а также трехсторонних военных учений в формате Азербайджан-Турция-Пакистан для повышения эффективности взаимодействия между Вооруженными силами двух стран, а также осуществления обмена опытом между соответствующими видами войск.

Джейхун Байрамов также проинформировал собеседника о мирной повестке дня и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о последних договоренностях, достигнутых в процессе возвращения 4 азербайджанских сел и делимитации определенного участка границы.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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