Надеюсь, что Карабах будет полностью очищен от мин в ближайшее время.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор по аналитике "Agora diplomatico" Дэвид Мартинес во время панельной дискуссии "Создание Национальных навыков для устойчивой реабилитации окружающей среды" на конференции "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Он подчеркнул, что мины - это "тихая опасность, представляющая серьезную угрозу для жизни людей и окружающей среды".

"Разминирование территорий также является нашим моральным бременем. Международные права человека играют здесь очень важную роль. Должны происходить обмены опытом по этому вопросу.

Помимо общества, в процессе должно участвовать международное сообщество. Проделанная работа по разминированию вселяет в нас надежду", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) проходит второй день традиционной международной гуманитарной конференции по разминированию. Темой III международной гуманитарной конференции по разминированию, проходящей 30-31 мая текущего года, является "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

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