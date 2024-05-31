Петер Михалко выразил благодарность Азербайджану за создание устойчивых решений в вопросах разминирования

Выражаю благодарность Азербайджану за создание устойчивых решений в вопросах разминирования.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко во время панельной дискуссии "Создание Национальных навыков для устойчивой реабилитации окружающей среды" на конференции "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Он подчеркнул, что ЕС уделяет большое внимание сотрудничеству в области изменения климата.

"Говоря о минах, мы должны понимать ущерб, который они наносят окружающей среде. В Азербайджане произошли весьма трагические события, связанные с минной угрозой, последствия которых сохранятся надолго.

Вчера, находясь в Карабахе, мы ознакомились с проведенными восстановительно-строительными работами. Чтобы эти работы были выполнены, в первую очередь должен быть произведен процесс разминирования. Азербайджан успешно это делает.

Европейский союз всегда поддерживал усилия Азербайджана", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) проходит второй день традиционной международной гуманитарной конференции по разминированию.

Темой III международной гуманитарной конференции по разминированию, проходящей 30-31 мая текущего года, является "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

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