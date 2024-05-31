Красный Крест выразил благодарность Азербайджану

В последние годы Азербайджан проводит успешные восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава отдела по вопросам оружейной опасности Департамента охраны природы и Основных служб Международного комитета Красного Креста (МККК) Эрик Толлефсен во время панельной дискуссии "Создание Национальных навыков для устойчивой реабилитации окружающей среды" на конференции "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Он отметил, что впервые увидел в Азербайджане, чтобы разминирование проводилось с учетом окружающей среды.

"Мы благодарим Азербайджан за такой профессиональный подход. У нас тесные связи с азербайджанским обществом Красного полумесяца. Исходя из того, что я видел вчера на освобожденных территориях, могу сказать, что у Азербайджана есть чему поучиться, должен быть изучен его опыт. В работах по разминированию мы должны использовать новое оборудование, технику.

Это является одним из факторов, влияющих на успех процесса разминирования", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) проходит второй день традиционной международной гуманитарной конференции по разминированию.

Темой III международной гуманитарной конференции по разминированию, проходящей 30-31 мая текущего года, является "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

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