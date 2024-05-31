Продажный Затулин пытается выбраться со свалки истории

Автор: Байрам Эльшадов

Проходимец Константин Затулин никак не успокоется и продолжает повторять застарелые нарративы прошедшего времени. После небольшого перерыва проармянский пропагандист снова появился в информационном пространстве Армении и наговорил глупостей в своей отчаянной попытке вернуть актуальность своей персоне.

В этот раз он прицепился к излюбленной теме армян - "историческому наследию армян" в Карабахе. Затулин обвинил Азербайджан в "присвоении прошлого", а также прочих культурных преступлениях. Непонятно на что он надеется, ведь в этом обвиняют Азербайджан лишь армяне, проплаченные ими политики и пропагандисты. Весь остальной мир прекрасно знает кому, что принадлежит и принимает существующую реальность.

Многочисленные поездки дипломатов, представителей бизнес-организаций, иностранных путешественников и туристов являются показателем того, что в мире не считаются с враньем армян и купленных ими политиков.

Затулин никак не может смирится, что Карабах это Азербайджан, а его кормушка откуда он кормился последние 10 лет за счет Армянской диаспоры закончилась. Вот почему он льет крокодиловы слезы по прошедшим дням и мечтает о том, чтобы они вновь вернулись. Но увы для него время невозможно повернуть вспять.

А мечтать ему придется бесконечно долго. Ведь ничего уже не поменяется. Правила изменились, и теперь будущее региона и взаимоотношений на Южном Кавказе определяется исходя из позиции Баку. А Затулин и ему подобные дельцы остаются не у дел и на свалке истории из-за своей непригодности и ошибочной позиции и продажности.

Этим пропагандистам останется только раздавать интервью второстортным изданиям, отписываться с своих соцсетей и продолжать затрагивать темы, о которых уже все забыли.

Да и кого волнует мнение людей, которые известны лишь своей скандальностью и продажностью? Все прекрасно понимают, что к каждому слову Затулина и ему подобных нужно относиться с очень большой долей скептицизма.