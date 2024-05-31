https://news.day.az/politics/1664530.html На какой стадии находятся работы по разминированию в 4 освобожденных селах Газахского района?
На какой стадии находятся работы по разминированию в 4 освобожденных селах Газахского района?
Работы по разминированию в четырех освобожденных селах Газахского района ведутся в соответствии с задачами, которые заранее оцениваются.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем заявлении журналистам сказал председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.
"Мы работаем в соответствии с задачами, которые заранее оцениваем. Выделяем технику и оборудование. В настоящее время на этих территориях задействованы две машины для разминирования ANAMA", - подчеркнул он.
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