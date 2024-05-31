Международная поддержка разминирования составляет 4,4 процента от общего объема процесса

Международная поддержка в работах по разминированию составляет 4,4 процента от общего объема процесса.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем заявлении журналистам сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам с 2021 года начался процесс производства машин для разминирования, после которого они проходили тестирование в течение четырех месяцев.

"Сегодня машины Revival-T и Revival P используются в разминировании противотанковых и противопехотных мин и ничем не уступают другим техникам.

Помимо техники, при разминировании используются животные, они помогают ускорить нашу работу. Сегодня 8 стран и 8 международных организаций оказывают поддержку ANAMA в процессе разминирования. Но эта поддержка составляет всего 4,4 процента от общего объема процесса", - добавил он.

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