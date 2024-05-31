Азербайджан ждет от Армении передачи точных данных о минах - Эльчин Амирбеков
Азербайджан ждет от Армении передачи точных данных о минах.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
По его словам, осознавая свою ответственность в связи с минной проблемой, Азербайджан оплатил 95 процентов всех работ по разминированию за счет своего государственного бюджета.
"Это показывает, что мы совсем не ждем помощи от других стран и сами делаем свое дело. В то же время это очень важный момент, чтобы международное сообщество уделяло этому вопросу должное внимание.
Наше ожидание заключается в том, что Армения должна предоставить точные данные в соответствии с нашим требованием. Это также может рассматриваться как основополагающая мера доверия между двумя сторонами", - сказал он.
Эльчин Амирбеков упомянул, что предоставленная армянской стороной информация о минах является весьма некачественной и низкоуровневой.
"Тем не менее, основная цель конференции - привлечь внимание международной общественности к минной проблеме в Азербайджане. Как видите, в коференции принимают участие более 300 международных экспертов. Это важная мера с точки зрения популяризации вопроса и привлечения внимания международной общественности к минной проблеме в Азербайджане", - добавил он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре