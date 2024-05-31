Когда состоится следующая внеочередная сессия Милли Меджлиса?

В июне состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

С.Гафарова отметила, что 80 депутатов обратились с просьбой о проведении внеочередной сессии. Данная просьба была принята в соответствии с законодательством.

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