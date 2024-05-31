Милли Меджлис ратифицировал еще один международный документ

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал еще один международный документ.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения"".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.

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