Принят законопроект об исполнении госбюджета на 2023 год

В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялось обсуждение законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".

Как сообщает в пятницу Day.Az, согласно проекту, доходы от исполнения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год были утверждены в размере 35 миллиардов 236 миллионов 394,3 тысячи манатов, расходы - 36 миллиардов 457 миллионов 956,1 тысячи манатов.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

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