https://news.day.az/politics/1664559.html Принят законопроект об исполнении госбюджета на 2023 год
Принят законопроект об исполнении госбюджета на 2023 год
В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялось обсуждение законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".
Как сообщает в пятницу Day.Az, согласно проекту, доходы от исполнения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год были утверждены в размере 35 миллиардов 236 миллионов 394,3 тысячи манатов, расходы - 36 миллиардов 457 миллионов 956,1 тысячи манатов.
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре