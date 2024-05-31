Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий навязываются посреднические услуги

НАТО и Евросоюз своим курсом на противостояние с Россией вызывают рост напряженности в Грузии, а также в армяно-азербайджанских отношениях.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая в пятницу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алматы.

Министр обороны России отметил, что отдельные страны альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе для получения доступа к ресурсам Каспия и прямого выхода в Центральную Азию.

"Дестабилизируется обстановка и финансируются акции протеста в Грузии, от которой добиваются активных антироссийских действий", - подчеркнул Белоусов.

По его словам, Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий бесцеремонно навязываются посреднические услуги, предлагается подписать мирный договор исключительно на западных площадках и под диктовку.

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