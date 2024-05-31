Баку нагнал страх на Париж

Автор: Байрам Эльшадов

Визит полинезийских политиков в Баку вызвал панику во Франции. Политики разного калибра и местные СМИ переполошились из-за того, что видите ли в Баку дали платформу для выступления политикам из французской "заморской территории". При этом французские СМИ использовали весь арсенал обвинений в адрес Баку, что уже никого не удивляет. Судя по тону статей во французских изданиях, во Франции испугались очень сильно.

А почему французы так отреагировали? Когда они принимали армянские делегации, обнимались с сепаратистами и заявляли об их поддержке, то им можно было? Тем более, что в случае с более несуществующим сепаратистским режимом в Карабахе все было очень ясно. Никто не признавал его, включая, к слову Францию. Несмотря на ряд резолюций Совбеза ООН, принятых еще в 90-х годах, Париж своими действиями активно поощрял сепаратизм и подрывал международное право.

Забывая при этом о том, что история Франции полна позорных моментов. Эпоха французского колониализма - ярчайший пример. Преступления Франции в Алжире, Новой Каледонии, Полинезии и других территориях известны всем. Но Париж пытается делать вид, что он не причем, а на "заморских территориях" нет недовольных французским режимом. Но давайте будем называть все своими именами. Это не "заморские территории", а самые настоящие колонии.

Для страны, которая так часто говорит о свободе, Франция является примером двуличного подхода подачи примера свободы. А раз Париж является сторонником такого подхода, то он не имеет права жаловаться на что-либо.

Самым смешным в обвинениях французских СМИ является то, что они обвиняют Азербайджан в том, что Баку поддерживает народы, которые страдают от французского гнета. При этом не говоря о расизме по отношению к приезжим из "заморских территорий" во Франции, как и о том, что жизнь на этих землях подчиняется законам метрополии, которая, напомним, находится на расстоянии около 17 тысяч километров. Как люди, которые живут на таком удаленном расстоянии, могут защищать интересы коренного населения в своих колониях?

Французским политикам и СМИ не стоит разгонять истерику и искать азербайджанский след там, где его нет в принципе. Вместо этого французам стоит заняться реальным решением проблем людей, проживающих на этих территориях. А еще лучше дать им возможность самим решать свое будущее.