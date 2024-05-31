Ереван, пятница, 31-е

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Србазан со товарищи проиграл очередной бой Пашиняну. В пятницу, 31 мая, банда реваншистов и сепаратистов попыталась атаковать МИД, закидала полицию бутылками и камнями, испортила воздух дымовыми шашками и разбежалась. Снова ничего не вышло. Так же ранее были провалены наступления на дачу Никола Пашиняна и на здание МВД. Србазан на всех фронтах, как это принято у наших соседей, тактически отступил.

Так называемое всенародное протестное движение в Армении приобретает все более ярко выраженную комическую окраску. С каждым днем все смешнее и смешнее.

Потешный поп Баграт Галстанян уже ничем не отличается от уличных зазывал в костюме Микки Муса или Губки Боба. Весь флер "вождя народа", который он кое-как пытался поддерживать в первые дни беспорядков, полностью улетучился, и ему самое время напялить оранжевый парик. Хотя бы для того, чтобы защитить от солнца и без того пропеченную лысину.

Что происходит сегодня в Ереване, вообще, понять очень сложно. Протест не протест, революция не революция. Какая-то полупьяная тусовка во главе с попом, заглядывающим дамам в декольте и обвиняющим власти в вызове наводнения, чтобы помешать оппозиции. Все у наших соседей не как у людей, даже попы (ударение ставить на последний слог).

Начнем с того, что акция реваншистов с каждым днем становится все жиже. Накануне перед МИДом собралась жалкая кучка. Полиции было больше, чем сторонников Србазана. К даче Пашиняна пришло куда больше людей. Видимо, желающих посмотреть, как будет жить Србазан после победы "революции", нашлось больше. Одно можно сказать точно - бунт утихает. Галстанян не сумел привлечь народ своей фигурой, довольно объемистой. С самого начала общественного заказа на смену власти не было, а пробудить его Србазану не удалось.

Видеоролики с армянских протестов - это новый вид развлечения для пользователей соцсетей. Может быть, армяне снимают какую-то кинокомедию, а мы тут просто принимаем ее за акцию протеста?

Давайте вместе посмеемся.

Оппозиционный депутат Кристина Варданян рассказывает на камеру журналистам, что ее коллега от кочаряновской фракции "Армения" Ашот Симонян только что задержан полицией и увезен в неизвестном направлении. Тем временем на заднем плане появляется тот самый ни о чем не подозревающий Симонян, жмет ручки, обнимается, с кем-то разговаривает и приближается к месту съемок.

Пропаганда есть пропаганда. Армянский агитпроп никогда не заморачивался на приближении своей лжи к реальности, но не до такой же степени... Коллеги по реваншистской оппозиции могли бы хотя бы обговорить сценарий заранее, чтобы не развлекать Интернет.

Еще одно говорящее видео сделано во время жалких попыток штурмовать МИД. Сторонники Србазана запустили дымовые шашки, и это попало на видео.

По тому, как ведет себя диверсант, видно, что попадать в кадр не планировалось. Устроив задымление, србазановцы хотели придать эпичности своей акции, а также получить возможность трубить о применении полицией неадекватных мер против мирного протеста. Но все у них получилось как-то не так. Когда столкновения с полицией все-таки удалось добиться, дым пошел коромыслом. Шашки с эпичным дымом оказались в руках у многих.

Не будем спорить - цветной дым для Србазана как раз самое оно. За день до этого он уже стал настоящей звездой соцсетей, заглянув в декольте к девушке с ангельскими крылышками.

Декольте, вообще-то, предназначалось не старому пузатому попу, а полицейским. "Ангел" дефилировал перед молодыми людьми, а тут появился Србазан и все испортил. Поп с противной улыбочкой ретиво подбежал к даме в белом, откровенно заглянул в ее декольте, и "ангел" ушел... то есть улетел. Вести себя этот "вождь" явно не умеет. Хотя постойте, может, глубокое декольте с крылышками - это секретное оружие Србазана против полиции?..

А тем временем в парламенте готовится закон о налогообложении армянской церкви. Имущество ААЦ, как известно, налогом не облагается. Пашинян, похоже, решил исправить эту несправедливость.

Еще один день странных протестов прошел для кочароновско-реваншистской братии впустую. Больше десятка хулиганов задержаны, остальные разбежались по своим норам. Все, что полезного сделала оппозиция, - посадила пару деревьев. Правда, почему-то в канализационный люк...