В Отдельной общевойсковой армии прошли очередные командно-штабные учения

В Отдельной общевойсковой армии состоялись очередные командно-штабные учения.

Как сообщили в пятницу Day.Az в минобороны Азербайджана, при выводе подразделений в районы проведения учений были проверены их маневренные возможности, а также навыки командиров по управлению штабами в сложившихся сложных оперативных условиях и деятельность штабов по всестороннему обеспечению подразделений.

"На развернутых полевых и стационарных пунктах боевого управления, в соответствии с задачей, полученной от высшего командования, было начато планирование операций и выполнены действия, соответствующие процессу принятия оптимального военного решения. Второй этап учений традиционно проводился на компьютерах в Симуляционном центре для того, чтобы убедиться в эффективном применении решений, принятых штабами, командирских навыков по управлению подразделениями и средств огневой поддержки.

В ходе командно-штабных учений были уточнены задачи соединений, частей и подразделений, привлеченных к практической деятельности, отработаны вопросы взаимодействия подразделений специального назначения, связи, танковых, механизированных, артиллерийских подразделений с общевойсковыми соединениями в ходе учебных боевых действий.

Находящимися на боевом дежурстве станциями разведки и целеуказания подразделений ПВО, задействованных в учениях, проводилась непрерывная разведка воздушного пространства, данные были проанализированы и переданы на пункты командного управления и во взаимодействующие подразделения. Боевые расчеты обеспечивали безопасность воздушного пространства, уничтожая условного воздушного противника, действующего в условиях интенсивных активных и пассивных помех на различных высотах. В ходе учений ракетно-артиллерийские соединения, части и подразделения, используя данные беспилотных летательных аппаратов и средств войсковой разведки, обнаруживали условного противника и уничтожали его стремительными и точными ударами. Спецназ выполнял различные разведывательные задачи в глубине условного противника, в условиях труднопроходимой горной и лесистой местности. Воспользовавшись огневой поддержкой артиллерийских подразделений, спецназ атаковал и захватил важные объекты условного противника.

В ходе учений, проведенных в целях совершенствования навыков оперативного принятия решений командным составом, взаимодействия штабов, а также их способности управлять боевыми задачами в сложных условиях, были достигнуты все намеченные цели", - говорится в сообщении ведомства.

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