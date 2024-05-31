Этот стон у них бунтом зовется: новые похождения "армянского Гапона"

Автор: Акпер Гасанов

О том, что ситуация в Армении давно уже напоминает сюжеты самых разных анекдотов, написано уже и написано еще будет немало. Вот и происходящее сегодня в Ереване напомнило анекдот о том, как в Париже отец и сын решили навестить представительниц древнейшей профессии в публичном доме. Выстроили понравившихся в ряд и продвигаются, соответственно, отец и сын с разных сторон ряда.

Слышны не только стоны дам, но и слова папаши и отпрыска. Со стороны папы: "Пардон мадам,... мерси мадам!, Пардон мадам,... мерси мадам!". Со стороны сына: "Пардон мадам,... мерси мадам! Пардон мадам,... мерси мадам! Пардон папа,... мерси папа!". Вот и в Армении слышны практически аналогичные звуки. К стонам сторонников и противников действующей власти периодически прибавляются звуки пардон" и "мерси".

Это Баграт Галстанян, который на прошлой еще неделе объявил себя кандидатом в премьер-министры Армении, поведав также о том, что отныне он вроде как уже отказался от монашеских обязанностей, все еще петляет по улицам Еревана в надежде на получение удовольствия от процесса, который инициировали его кукловоды. В последние дни, замечу, они констатировали, что число приходящих на очередное шоу Галстаняна стало сокращаться. А что остается делать в этих условиях? Провоцировать провокацию.

Осуществить ее решено было перед зданием МИД Армении. Галстанян и труппа его поддержки собрались в немощную кучку и стали требовать от главы армянского внешнеполитического ведомства, чтобы он спустился к ним, потолковать о делах грешных. Баграт дал Арарату Мирзояну полчаса на выполнение своего требования. Когда через указанное время ничего не произошло, он решил накинуть еще полчасика.

Осталось только увидеть появление в окне МИД Армении кого-то с вопросом: "Еще продлевать будете?". Кстати, сам Мирзоян, имевший опыт участия в "бархатной революции", мог бы поиронизировать над Галстаняном, озвучив такой вопрос. Тем более, что Баграт перешел а оскорбления в адрес главы МИД своей же, вроде бы, страны, если не считать Канады, паспорт которого лежит в штанах Галстаняна дубликатом бесценного груза.

По словам Галстаняна, именно Арарат Мирзоян стал первой жертвой "этого лживого труса", как назвал Никола Пашиняна тот, кто метит на его место. "В последний день войны, в ночь с 9 на 10 ноября, он кричал о мести, спрятавшись в бункере, а его близкий друг, по разным версиям, сдался народному гневу. Он прекрасно знает, что стал первой жертвой. Арарат Мирзоян, у вас наконец-то хватит смелости говорить. По какому принципу вас "испортили" на трибуне ООН?", - заявил тот, кто уже не архиепископ и еще не премьер-министр.

Сказано все это им было перед зданием МИД Армении, через громкоговоритель. Да, Мирзояну действительно тогда наваляли. Но он сам, за без малого четыре года, минувшие с момента экзекуции, никак не проявил недовольства случившимся. Возможно, он счел, что плата за экзекуцию была достаточной. В любом случае, непонятно какого корнеплода ради Баграт решил вспомнить про тот эпизод? Ответ очевиден - он упорно шел к цели, провоцируя столкновение.

К его ужасу, Мирзоян вообще никак не отреагировал на происходящее. Что, признаемся, неудивительно. Ведь ситуация в Армении уже стала анекдотической и добавлять ей смехотворности, определяя приоритеты внешней политики с узким кружком "реваншистов" во главе с армянским аналогом попа Гапона, это было уже слишком. Но Галстанян продолжал нагнетать ситуацию, делая провокационные заявления и толкая паству на штурм здания МИД.

Он, безусловно, знает о том, что публичные призывы к совершению массовых беспорядков группой лиц по предварительному сговору наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Он слышал и призывы армянской полиции прекратить этот балаган. Но не мог Баграт выйти за рамки написанной для него роли. В итоге, противостояние между полицией и "багратовцами" имело место.

Во время противостояния один из участников нанес другому удары острым режущим предметом по щеке и шее. В результате предпринятых мер нанесший телесные повреждения был задержан и доставлен в орган предварительного следствия. При личном досмотре у него был обнаружен режущий инструмент - предположительно орудие преступления. Возбуждено уголовное производство. Но что сделал Галстанян? Он легко и просто отрекся от того, кого привел на свою акцию.

Более того, он стал орать, что лично против него готовятся ввести войска. Нет, ара, авиацию задействуют, флот НАТО на озеро Севан приплывет. В общем, как и ожидалось, сам Баграт остался цел и невредим, но тем, кого он притащил на свою провокацию, наваляли. И в ходе этого процесса в центре Еревана можно было услышать не только стоны, но и нечто напоминающее: "пардон Баграт", переходящее в "мерси, Баграт".