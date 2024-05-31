https://news.day.az/politics/1664658.html Принята Декларация по итогам международной конференции по разминированию в Азербайджане
Принята Декларация по итогам международной конференции по разминированию в Азербайджане
В Баку завершилась III Международная конференция по разминированию.
Как сообщает в пятницу Day.Az, по итогам конференции была принята Декларация.
Первый день конференции прошел в городе Зангилан, а второй - в Баку.
Темой III Международной гуманитарной конференции по разминированию, состоявшейся 30-31 мая, было "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и "зеленого" будущего".
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