На COP29 нужно сосредоточить внимание на опасности, которую представляют мины - Нусрет Сулейманов
На COP29 мы должны сосредоточиться на опасности, которую представляют мины.
Об этом сказал сегодня заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Нусрет Сулейманов, выступая на конференции в Зангилане на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду: мобилизация ресурсов для безопасного и "зеленого" будущего", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Благодаря этой конференции мы делимся опытом, полученным в области гуманитарного разминирования", - сказал он.
Сулейманов отметил, что мины представляют серьезную угрозу как для людей, так и для окружающей среды - воды и почвы.
"Мы должны устранить угрозы человечеству, в том числе минную. Как страна, принимающая COP29, мы должны заявить об опасности, которую представляют мины. На COP29, которая пройдет в Азербайджане, мы должны сосредоточить внимание и на этом вопросе", - сказал он.
Напомним, что 30-31 мая в Зангилане прошла Третья международная гуманитарная конференция по разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду: мобилизация ресурсов для безопасного и "зеленого" будущего". Мероприятие было организовано Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
Цель конференции - донесение до всего мира информации о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, укрепление международного партнерства в области гуманитарного разминирования, проведение дискуссий о путях мобилизации финансовых ресурсов для снижения воздействия на окружающую среду загрязнения минами.
В конференции приняли участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников - высокопоставленные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также дипломатических представительств, аккредитованных в нашей стране.
В день открытия Международной конференции между Агентством Азербайджанской Республики по разминированию и Программой Развития ООН была подписана Декларация о намерениях. Документ подписали председатель правления агентства Вугар Сулейманов и исполняющая обязанности резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво.
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