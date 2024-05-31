В Ирландии поднят флаг Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Великобритании, гражданин Ирландии Майкл Кортни 28 мая поднял флаг Азербайджана в связи с Днем независимости страны.

Посольство поблагодарило гражданина Ирландии за проявленную инициативу и заявило, что и в дальнейшем будет поддерживать его в этом направлении.

Отметим, что Майкл Кортни выступает с аналогичной акцией в Дни независимости различных стран.

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