Франция не может указывать Каледонии

Волнения, охватившие Канаки-Новую Каледонию, - прямой результат однобоких политических маневров президента Франции Эмманюэля Макрона, направленных на то, чтобы сорвать процесс самоопределения этой заморской территории.

Как передает Day.Az, об этом говориться в статье члена политического бюро FLNKS (Канакский социалистический фронт национального освобождения) Джимми Науна, выступающего за независимость Новой Каледонии, которая опубликована в известной британской газете The Guardian. Автор обвиняет Макрона в беспорядках, творящихся в стране.

"Две недели назад в столице Нумеа вспыхнули смертельные беспорядки, вызванные законопроектом о реформе избирательной системы, который недавно был одобрен Национальным собранием Франции в Париже.

Почти сорок лет назад Новая Каледония оказалась в центре внимания международных новостей по аналогичным причинам. Сторонники независимости уже давно требуют окончательного разрешения колониального вопроса в этом островном государстве.

Канаки, составляющие около 40% населения Новой Каледонии, выступают против этого законопроекта. Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS) и его союзники оспаривают реформу с тех пор, как правительство Макрона внесло ее в Сенат в апреле", - пишет Науна.

По его словам, отношения между французскими властями и FLNKS остаются напряженными с тех пор, как Макрон решил провести третий референдум о независимости в 2021 году, несмотря на призывы про-независимых групп отложить его из-за пандемии и большого числа погибших. FLNKS оспаривает политическую легитимность этого референдума, поскольку большинство коренного и колонизированного населения Новой Каледонии не участвовало в голосовании.

"С момента внесения законопроекта об избирательной реформе во французский Сенат в Нумеа и других частях архипелага прошли митинги, демонстрации, шествия и сидячие забастовки, собравшие более десяти тысяч человек. Однако это не помешало французскому правительству продвигать законопроект, несмотря на явные признаки того, что он вызовет беспорядки на местах.

Напряженность в Новой Каледонии обострилась, когда в июле 2022 года на должность госсекретаря по вопросам гражданства была назначена Соня Бакес - лидер противников независимости и глава Южной провинции, а затем Николя Метцдорф, также противник независимости, стал докладчиком по предложенному законопроекту о реформе избирательной системы. Это ясно показало, что французское правительство поддерживает лоялистские партии в Новой Каледонии и что Париж больше не занимает нейтральную позицию партнера Нумейского соглашения", - говорится в статье The Guardian.

Издание напомнило, что на прошлой неделе Макрон неожиданно решил посетить Новую Каледонию, якобы, чтобы снизить напряженность и возобновить переговоры с местными партиями о новом политическом соглашении: "Этот визит был скорее пиар-ходом для его собственной политической выгоды. Внутри его собственной партии поддержка ослабевает, а его действия в отношении Новой Каледонии критикуются на национальном уровне политическими группами, особенно в преддверии предстоящих общеевропейских выборов.

Вернувшись в Париж, Макрон заявил, что может рассмотреть возможность вынесения избирательной реформы на общенациональный референдум, как это предусмотрено Конституцией. Для FLNKS это только усилит давление на переговоры о новом политическом соглашении.

Многие французы не полностью осведомлены о процессе деколонизации Новой Каледонии и о том, почему в соответствии с Нумейским соглашением в избирательный список были включены только канаки. Они могут проголосовать "за", руководствуясь демократическими принципами: один человек - один голос. Другие могут проголосовать "против" в знак протеста против политики Макрона и его отношения к Новой Каледонии".

По мнению автора, в любом случае, проведение национального референдума по предложенному законопроекту о реформе избирательной системы без достижения консенсуса на местном уровне приведет лишь к новым протестам и волнениям.

"После визита Макрона FLNKS выпустил заявление, подтвердив свое требование приостановить или отменить процесс избирательной реформы. Они также призвали направить на архипелаг независимую миссию высокого уровня, чтобы снизить напряженность и создать условия для возобновления переговоров о новом политическом соглашении, которое четко определит путь к проведению подлинного референдума о независимости Новой Каледонии. Надеемся, что мирное будущее больше не заставит себя ждать" - заключил Джимми Науна.