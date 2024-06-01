В Ханкенди, Ходжалы и Ходжавенде обнаружены оружие и боеприпасы

В городе Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы.

Об этом в субботу сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 25-31 мая на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 41 единица автоматического оружия различных марок, 8 винтовок, 6 пистолетов, 45 гранат, 5 снарядов, 60 зажигательных гранат, 125 магазинов для патронов, 16323 патрона различных калибров, 29 штык-ножей и другие боеприпасы, а также 4 средства связи.

Также, на территории Ходжалинского и Ходжавендского районов было обнаружено и изъято 2 автомата, 57 гранат, 9 снарядов, 22 воспламенителя, 56 магазинов для патронов, 9560 патронов различных калибров.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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