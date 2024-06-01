Варданян участвует в Нобелевской премии для саморекламы, у него нет шансов на победу

Разговоры об участии Рубена Варданяна, армянского олигарха, "бывшего госминистра" более несуществующей сепаратистской хунты в Карабахе являются лишь попытками саморекламы, и каких-либо шансов на победу у него нет.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EU Reporter.

Издание отмечает, что ежегодно Нобелевская премия присуждается за вклад в установление столь необходимого мира по всему миру. Однако, к сожалению, она также используется как способ саморекламы для людей, не имеющих реальных шансов на победу. И этот год не стал исключением.

В прессе уже появилось более 50 имен, среди которых такие фигуры, как бывший президент США Дональд Трамп, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и гендиректор SpaceX Илон Маск. Никто из них не рассматривается в качестве реальных претендентов.

Автор подчеркивает, что самым необъяснимым является выдвижение кандидатуры Рубена Варданяна. "Какого ещё Рубена?", - можете спросить вы. Варданян - армянский олигарх, номинированный, как утверждается, несколькими политическими и общественными деятелями. "За какие именно заслуги Варданян должен быть удостоен Нобелевской премии мира?", - спрашивается в статье.

Альфред Нобель в своем завещании указал, что премия мира будет присуждаться тому, "кто больше всех трудится во имя братства между народами, сокращения численности армий, проведения и поощрения мирных конференций".

Нобелевская премия мира отмечает самые разные виды миротворческой деятельности и концепции мира. Однако ни одно из действий Варданяна не подходит под это определение, подчеркивает EU Reporter.

Отмечается, что он (Варданян - прим.ред.) является бывшим генеральным директором и акционером российского инвестиционного банка "Тройка Диалог" и, по данным Forbes на 2021 год, имеет состояние более 1 миллиарда долларов. В сентябре 2022 года Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Карабахский регион, который международно признан частью Азербайджана, но в то время часть его всё ещё находилась под армянской оккупацией. Идея заключалась в оказании политической и финансовой поддержки незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе, который поддерживался Ереваном с начала 90-х годов, с целью подорвать текущий армяно-азербайджанский мирный процесс.

В течение двух месяцев Варданян поднялся до "должности", которую армянские "власти" в Карабахе называли "госминистром". Таким образом, он фактически управлял теневым "правительством". Варданян даже заявил, что Карабах - "его зона". Но он, видимо, не очень хорошо справлялся со своими "обязанностями", потому что к февралю 2023 года был уволен с этой "должности".

Журналисты европейского издания сообщают, что его пребывание на "должности" "госминистра" было посвящено поощрению всё более жесткой антиазербайджанской позиции среди армян в Карабахе. Критики утверждали, что его деятельность в Карабахе подрывала попытки достичь мирного урегулирования. Такие действия вряд ли соответствуют ожиданиям от претендента на Нобелевскую премию мира.

Варданяна обвиняют в отмывании денег через сеть офшорных компаний. Администрация Байдена также рассматривала возможность введения санкций против Варданяна в 2022 году. Но в том же году он отказался от российского гражданства - этот шаг широко рассматривался как мера по избежанию западных санкций - и переехал в качестве гражданина Армении в Карабах.

В статье подчеркивается, что его интересом являлись богатые минеральные ресурсы Карабахского региона. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не будет разговаривать с Варданяном.

Варданян и его соратники в конечном итоге потерпели поражение, когда Азербайджан в сентябре 2023 года вернул себе всю оставшуюся территорию Карабаха, включая Ханкенди.

Варданян был арестован 27 сентября 2023 года азербайджанскими пограничниками и ожидает суда по обвинению в финансировании терроризма среди прочих преступлений. Как и в случае со многими другими недавними кандидатами на Нобелевскую премию мира, выдвижение Рубена Варданяна следует рассматривать как пиар-кампанию.

Автор отмечает, что выдвигая его кандидатуру, каким бы фантастическим это ни казалось, его сторонники надеются убедить мировые СМИ обратить внимание на его арест. На самом деле именно сейчас, когда он и его соратники больше не у "власти", Армения и Азербайджан как никогда близки к миру.

Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре приграничных села и установить первые пограничные столбы в рамках процесса делимитации и демаркации того, что в один прекрасный день станет армяно-азербайджанской государственной границей. А в декабре 2023 года Баку и Ереван достигли договоренности о взаимной дипломатической поддержке.

"Выдвижение на Нобелевскую премию мира используется как рекламный ход. Тот факт, что офис самого Варданяна объявил о выдвижении в СМИ, должен был послужить сигналом. Нобелевский комитет мог бы рассмотреть вопрос о введении более высокой планки для номинаций в будущем, чтобы не допустить злоупотребления этой международно признанной наградой и её дискредитации", - резюмирует автор.