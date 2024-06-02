В ведущем мексиканском издании El Universal опубликована статья специалиста по международной политике и безопасности, профессора Тальи Ишджан под названием "Природные ресурсы раздора: новая глава французского неоколониализма".

Day.Az представляет вашему вниманию перевод статьи:

После скандальных провалов в Африке, которые привели к изгнанию Франции из таких стран, как Мали и Нигер, Франция, похоже, сталкивается с другой серьезной проблемой в своих заморских территориях, в частности, в Новой Каледонии. Мы привыкли к позорному уровню двойных стандартов и лицемерию администрации Макрона, известной своими неуклюжими движениями на международной арене. Однако ситуация в Новой Каледонии, земле народа канаков, вызывает еще большую тревогу и удивляет даже самых опытных аналитиков.

Исторически являясь французской колонией, Новая Каледония боролась за свою независимость. В последние десятилетия были достигнуты соглашения с французским правительством, чтобы избежать полной ассимиляции народа канаков и обеспечить их надлежащее участие в политической жизни Новой Каледонии. Однако администрация Макрона решила нарушить эти соглашения, отменив ограничения на избирательные права французских мигрантов в регионе, что резко увеличило французское большинство на островах для доминирования в политической повестке дня страны.

Этот шаг напоминает прежние скандалы в африканских странах, где интерес Франции к отдаленным регионам не является совпадением. Эти маленькие острова обладают 30% мировых запасов никеля, который становится все более важным в нынешнем технологическом развитии. Эту ситуацию можно описать известной французской фразой "déjà vu": вновь Франция подавляет нацию с обширными природными ресурсами и угнетает ее коренное население.

Неуклюжесть французских политиков и ошибочные действия администрации Макрона быстро обострили ситуацию в Новой Каледонии, приведя к массовым протестам и насилию против демонстрантов. Французская реакция включала развертывание контингента из 1000 жандармов и полицейских, что только усугубило напряженность и привело к пяти подтвержденным смертям, погружая территорию в глубокий кризис. Удивительно, что министр внутренних дел Франции открыто обвинил Азербайджан, маленькую республику на Южном Кавказе в тысячах километрах от этих территорий, в подстрекательстве этих волнений, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Франции.

Оставив в стороне нелогичность того, что ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН обвиняет небольшое государство, как Азербайджан, в дестабилизации своих отдаленных территорий, мы видим шаблон эмоционального подхода, весьма "à la Macron", к внешним отношениям. Франция, бывшая когда-то официальным "посредником" в конфликте между Арменией и Азербайджаном, показала свои истинные намерения, поддерживая Армению и ее реваншистские круги, открыто атакуя Азербайджан за освобождение своих территорий, признанных на международном уровне.

Французский Сенат даже принял резолюцию, призывающую правительство признать часть Азербайджана независимой от нее. Исполнительная власть Франции, включая Макрона, начала кампанию по дискредитации Азербайджана на многочисленных форумах, включая ООН. Эти усилия потерпели жалкое фиаско, оставив Париж все более разочарованным. Затем Франция открыто заявила о своем намерении помочь Армении развивать и обновлять свои вооруженные силы с послом Франции в столице Армении, обещающим "лучшее оружие французской военной промышленности" для Армении.

Реакция Азербайджана была ясной и адекватной, решительно отвергая все обвинения и справедливо обвиняя Францию в двойных стандартах и вмешательстве. Любопытно, что некоторые французские законодатели, поддерживаемые сильной армянской диаспорой в этой стране, абсурдно призывали ввести санкции против Азербайджана за освобождение своих же территорий.

Важно отметить, что Азербайджан является пятым по величине поставщиком природного газа в Европу, обеспечивая важной энергией восток континента, который в значительной степени зависел от российского газа. Кроме того, французский энергетический гигант Total имеет контракты с азербайджанским правительством на энергетические проекты.

В то время как Франция продолжает поучать другие страны, как управлять своими территориями, она сталкивается с серьезными проблемами подавления меньшинств и коренного населения как во Франции, так и в ее территориях, таких как Корсика, где Франция, в частности, запрещает местным жителям говорить на их родном языке, и в случаях Новой Каледонии и Французской Полинезии, одних из немногих оставшихся примеров неоколониализма.

После многих лет правления администрации Макрона мы привыкаем к ее провалам на международной арене, несмотря на отчаянные попытки обвинить других в своих собственных ошибках. Это привело к беспрецедентной риторике между лидерами Франции и Италии, подчеркивая растущее напряжение, когда премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на атаки Макрона, обвинив его в предательстве на фоне споров по миграционной политике. Италия критиковала Францию за ее подход к распределению мигрантов по всей Европе. Это также наносит ущерб французскому имиджу не только в регионе, но и в мире. Сколько еще может вынести Франция, прежде чем столкнется с еще более серьезными последствиями из-за необдуманных решений администрации Макрона?

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