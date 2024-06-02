Хикмет Гаджиев встретился со своим казахстанским коллегой

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в Алматы с помощником Президента Казахстана Ержаном Казыханом.

Об этом сообщаетDay.Az со ссылкой на страницу Гаджиева в Х.

"Обсудил с моим коллегой и другом, помощником Президента Казахстана Ержаном Казыханом в Алматы наше двустороннее и многостороннее сотрудничество, взаимодействие в рамках Организации тюркских государств, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также будущее развитие Среднего коридора", - написал помощник президента.

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