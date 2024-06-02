Какие силы пытались испортить отношения между Баку и Анкарой?

Автор: Байрам Эльшадов

Антиазербайджанская кампания, которая проводится определенными группами в Турции, привела к нападению на офис SOCAR в Стамбуле. Отметим, что факт нападения, конечно же не не передает общие настроения и является изолированным инцидентом, причину которого необходимо искать в заинтересованности отдельных лиц.

Уже несколько месяцев в турецком сегменте интернета проводятся кампании против Азербайджана под предлогом того, что "SOCAR продает нефть Израилю". Кампания была инициирована действующими на территории Турции группировками, имеющими связи с определенными кругами в Иране.

В этих событиях стоит искать желание отдельных радикальных группировок подорвать отношения между Баку и Анкарой. SOCAR, одна из крупнейших азербайджанских кампаний, является важным инвестором в турецкую экономику, вложившим около 18 миллирадов долларов США.

Целей у данной акции было несколько. В первую очередь, стремление навредить дружественным и братским отношениям между Азербайджаном и Турцией. Конечно же, это весьма глупая цель, так как радикалы пытались добиться невозможного.

Общество в Азербайджане и Турции прекрасно знает, что два братских народа поддерживают друг-друга как в горе, так и в радости. Примеров этому бесконечное множество. И одна акция, которую провели радикалы, не способна наложить негативный отпечаток на восприятие двух народов друг ко другу.

Второй целью было нанести репутационный ущерб азербайджанской компании, тем самым нанеся удар по экономическим интересам Азербайджана.

Однако, радикалы-провокаторы не рассмотрели один важный момент. Нефть, как и большинство других ресурсов, продается трейдинговым компаниям, которые затем и продают товар конечному потребителю. Продающая сторона не имеет никакого контроля за конечным потребителем. Также дело обстоит и тут. По этому, если радикалы недовольны чем-либо, то им стоило бы громить офисы трейдеров, а не производителей нефти.

Таким образом, провокаторы преследовали несколько целей, реализация которых является невыполнимой. Отношения между Баку и Анкарой как были, так и останутся на высочайшем уровне.