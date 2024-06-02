Тюркский мир-это наша семья: о развитии связей в рамках ОТГ

Автор: Акпер Гасанов

Я прекрасно помню слова, сказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на церемонии его инаугурации. Глава нашего государства тогда заявил, что Азербайджан продолжит проводить независимую внешнюю политику, как делал это до сегодняшнего дня. При этом, он очертил основной приоритет развития страны - укрепление связей с тюркским миром.

"Прежде всего, мы продолжим нашу работу в рамках Организации тюркских государств. Я хочу четко сказать, что это является для нас приоритетом. Организация тюркских государств - это главная международная организация для нас, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Тюркский мир - это наша семья. Мы должны приложить совместные усилия, чтобы Организация тюркских государств стала важным актором и силовым центром на мировой арене", - заявил тогда Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомню, что в состав ОТГ входят пять стран, расположенных в Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия); на Кавказе (Азербайджан); в Передней Азии и частично в Европе (Турция). Статусом наблюдателей обладают Туркменистан и Венгрия. Привлекаются к работе ОТГ и представители непризнанного Северного Кипра. И работа в направлении углубления связей между странами-членами ОТГ идет, что называется, безостановочная.

Достаточно напомнить о том, что 24-31 мая в Баку прошел "III Всемирный тюркский фестиваль литературы и книги". Фестиваль, прошедший с участием известных деятелей науки, литературы и культуры тюркского мира, длился восемь дней. Каждый день фестиваля был посвящен какой-либо стране; 24 мая - День Кыргызстана, 25 мая - День Узбекистана, 26 мая - День Венгрии, 27 мая - День Казахстана, 28 мая - День Азербайджана, 29 мая - День Турции, 30 мая - День Туркменистана, 31 мая - отмечался День Турецкой Республики Северного Кипра.

Руководитель межпарламентской внутренней группы Азербайджан-ТРСК, депутат ММ Джаваншир Фейзиев был награжден медалью "Национальное единство и равенство турецкого мира", что также можно считать признание большого вклада нашей страны в укрепление тюркского единства. В этой связи, напомню, что в апреле президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Татар выразил главе нашего государства признательность за создание в Милли Меджлисе Азербайджана рабочей группы по межпарламентским связям с Турецкой Республикой Северного Кипра.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда отметил, что "создание рабочей группы по межпарламентским связям внесет вклад в дальнейшее укрепление отношений между нашими народами". Также напомню, что 1 мая глава нашего государства принял делегацию мусульманских религиозных лидеров государств-членов и наблюдателей ОТГ. В состав делегации вошли председатель Управления мусульман Узбекистана Нуриддин Халикназаров, председатель Управления мусульман Казахстана Наурызбай Отпенов, председатель Управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров и глава управления по делам религии Турецкой Республики Северный Кипр Ахмет Унсал.

На встрече была затронута важность VI Всемирного форума по межкультурному диалогу, отмечено, что это мероприятие вносит огромный вклад в дело укрепления связей между народами и представителями различных религий. Кроме того, 1 июня - в День международной защиты детей в Шуше прошёл Международный фестиваль детского творчества "Шуша - жемчужина культуры тюркских государств".

В фестивале приняли участие около 250 школьников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии. Они представили на фестивале музыкальную и танцевальную культуру своих стран, что отражает единство тюркоязычных народов. И это тоже был очень правильный шаг по укреплению связей среди подрастающего поколения тюркских государств.

Также замечу, что в освобожденной Шуше 1 июня прошло VIII заседание министров образования ОТГ и VII заседание Научного совета Тюркской академии. В заседаниях приняли участие делегации стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ и Тюркской академии. Наконец, помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев принял участие во 2-й встрече дипломатических советников/помощников президентов Организации Тюркских государств (ОТГ) в Алматы.

"Мы рассмотрели наше партнерство и сотрудничество в рамках организации и обсудили повестку предстоящего неформального Шушинского саммита, а также совместную деятельность и инициативы в рамках COP29, которая пройдет в Азербайджане", написал он в соцсети "Х". Все это говорит о том, сколь огромное значение придают в Азербайджане укреплению тюркского братства. Ведь, как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, тюрский мир- это наша семья.