Делегация Таджикистана посетила ВВС Азербайджана

Согласно плану двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном на 2024 год, состоялась встреча представителей Военно-воздушных сил (ВВС) двух стран.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече гостям был представлен обширный брифинг об истории и деятельности ВВС, дана информация о роли ВВС в 44-дневной Отечественной войне, состоялся обмен мнениями о применении беспилотных летательных аппаратов, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В соответствии с планом, таджикская делегация посетила воинские части и военно-учебные заведения ВВС Азербайджана.

Таджикским гостям были наглядно продемонстрированы некоторые беспилотные летательные аппараты, находящиеся в арсенале армии Азербайджана, было обстоятельно рассказано о тактико-технических характеристиках установок.