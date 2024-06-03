Поп Баграт-Гапон использует в своих акциях детей

Автор: Байрам Эльшадов

Армянские телеграм-каналы негодуют. Приближенные к армянским властям ресурсы в недоумении публикуют видео, где на акции реваншистов во главе с Багратом Галстаняном, напоминающий русского священника Гапона из ХХ века, были замечены дети.

"Пользуясь тем, что сейчас каникулы, Галстанян и его шайка используют детей в своих нелепых акциях. Теперь они раздали детям зеркала, купленные, очевидно, оптом в одном магазине.

Уверены, что Следственный комитет, куда они направляются, последнее, что интересует этих подростков в самом начале летних каникул", - пишут пропашиняновские помойки.

А чему вы удивляетесь, армяне? Разве не военно-политическое руководство Армении привлекало к боевым действиям в Карабахе детей? Причем сами же армяне и распространяли в соцсетях видеоролики, доказывающие грубое нарушение руководством страны-оккупанта международных конвенций и норм. Разве не вы, армяне, воспитывали своих детей в духе агрессии против Азербайджана?

Так что не надо армянам реагировать, будто никогда не использовали детей в своих грязных целях. Это лишь продолжение армянской национальной традиции.