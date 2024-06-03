Украина ценит гуманитарную помощь со стороны Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе пресс-конференции, проходящей в Баку, сообщил новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Мы благодарны руководству Азербайджанской Республики за поддержку с энергетическим оборудованием. Безусловно, мы очень ценим эту помощь, она нам необходима, и мы рассчитываем на дальнейшее расширение сотрудничества. Об этом говорили наши министры энергетики в ходе телефонного разговора, состоявшегося несколько недель назад. Этой зимой мы получили трансформаторное оборудование и кабели на сумму 7,6 миллиона долларов США, выделенную по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В целом, с 2022 года до настоящего времени объем гуманитарной помощи, полученной от Азербайджана в энергетической сфере, составил около 9 миллионов долларов США", - сказал он.

Во время пресс-конференции посол также выразил особую благодарность гражданам Азербайджанской Республики.

"Отдельно хочу поблагодарить граждан Азербайджанской Республики, которые передавали приобретенные за собственные средства генераторы. Благодаря им многие украинцы смогли пережить отключение энергии", - добавил он.

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