Украина примет активное участие в СОР29.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе пресс-конференции, проходящей в Баку, заявил новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Украина приветствует избрание Азербайджана страной-организатором 29-й сессии Конференции по изменению климата (COP29), которая состоится в этом году. Проведение в Азербайджане столь масштабного мероприятия мирового уровня свидетельствует о все возрастающей роли Азербайджана в международном сообществе. Об этом говорилось в рамках визита министра экологии Украины, который состоялся на прошлой неделе. Были проведены переговоры с министром экологии Азербайджанской Республики, на которых обсуждались детали проведения COP29 в Баку. Украина намерена принять активное участие в этом событии", - сказал он.

Гусев упомянул, что Украина и Азербайджан имеют стратегические цели реализации масштабных проектов в сфере энергетики.

"Сотрудничество с Азербайджаном имеет стратегические цели, направленные на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики. В частности, перспективное участие Украины в Южном газовом коридоре является важным направлением. У нас есть широкие возможности в сфере "зеленой" энергетики и сотрудничества в этой отрасли", - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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