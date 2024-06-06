Продолжается визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Узбекистан

Продолжается визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева в Узбекистан.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита был посещен мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте, возложен венок к монументу "Ода стойкости".

Азербайджанская делегация посетила учебно-тренировочный центр горной подготовки "Чимган", где ознакомилась с его инфраструктурой и учебно-материальной базой.

Затем была посещена Академия Вооруженных сил Республики Узбекистан. Генерал-полковник К.Велиев оставил памятную запись в Книге почетных гостей академии. Азербайджанской делегации было подробно рассказано о деятельности Академии, после чего гости ознакомились с созданными здесь условиями.

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