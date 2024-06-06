https://news.day.az/politics/1666298.html Приняты 5 новых модельных законов ТюркПА
Приняты 5 новых модельных законов ТюркПА
На 13-й пленарной сессии ТюркПА в Баку были приняты модельные законы, представленные парламентами государств-членов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это законопроекты "О защите персональных данных "(Турция), "О подготовке кадров с учетом спроса на рынке труда" (Азербайджан), "Об ограничении использования табачных изделий" (Азербайджан), "О торговых представительствах" и "Об основах безопасности и качества выпускаемой в обращение продукции" (оба - ТюркПА).
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что в рамках ТюркПА на сегодня принято 10 модельных законов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре