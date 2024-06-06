https://news.day.az/politics/1666312.html Продолжаются совместные учения "Кавказский орёл – 2024" - ВИДЕО
Продолжаются совместные учения "Кавказский орёл – 2024" - ВИДЕО
Продолжаются совместные учения "Кавказский орёл - 2024", проводимые с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
В соответствии с планом учений, спецназ, используя оборонительные свойства местности и средства маскировки, осуществил налет на пункт дислокации условного противника. Командно-контрольные пункты, коммуникационные связи были выведены из строя, нейтрализована живая сила условного противника.
Задачи, поставленные в ходе учений, были успешно выполнены.
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